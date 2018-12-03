03 Декабря 2018
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Общество Челябинская область

Общественники зафиксировали возгорания мусора на полигоне ТКО в Полетаево

Общественники сообщили о возгораниях на полигоне ТКО в Полетаево. Экологи сняли на видео "гигантские костры" и теперь материалы намерены передать в Роспотребнадзор и Росприроднадзор с требованием наказать виновных, передает корреспондент Накануне.RU.

"Зарево и шлейф дыма оказалось видно далеко от очага, ведь "хитроумные" владельцы выбрали одну из самых высоких точек в этой местности для расположения свалки. Видимо думали, что на мусор и фильтрат от него работает закон обратный гравитации…Не смотря, на то, что мы подоспели к концу огненного представления, несколько интересных кадров всё же удалось выхватить: три очага огня, экскаватор, который спешно тушит отгоревшее и мусоровозы, отъезжающие оттуда", - рассказал руководитель эко-проекта "Сделаем" Дмитрий Закарлюкин.

полигон ТКО в Полетаево, огонь, возгорания,(2018)|Фото: www.facebook.com/dmitry.zakarlyukin

По словам общественника, за неделю до этого на едкий дым по ночам пожаловались жители поселка "Родной", который находится недалеко от полигона.

Напомним, после закрытия городской свалки в сентябре, коммунальные отходы города-миллионника стали вывозить на полигоны в Полетаево.

В мае областной суд признал противоречащей федеральному законодательству и недействующей со дня вступления решения суда в законную силу территориальную схему обращения с отходами в части направления отходов из Челябинска на полигон в Полетаево и нормативов накопления отходов в Челябинске и Сосновском районе. Верховный суд 1 ноября оставил решение облсуда в силе. Однако в минэкологии Челябинской области заявили, что решение Верховного суда РФраспространяется на старую территориальную схему обращения с отходами, отмененную в июне месяце, и не запрещает вывоз отходов на полигон ТБО вблизи Полетаево

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Общественники зафиксировали возгорания мусора на полигоне ТКО в Полетаево

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Теги: полигон ТБО в Полетаево, свалка, мусор, пожар, возгорания,



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