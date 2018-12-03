Пропавший в Екатеринбурге подросток найден в лесу: он почти ничего не помнит

Пропавший в Екатеринбурге учащийся колледжа найден в лесу. Он почти ничего не помнит.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, Иван Т. 2002 года рождения был доставлен в больницу сегодня ночью с предварительным диагнозом "обморожение пальцев верхних и нижних конечностей второй степени". Проверка показала, что мужчина совместно с другом пошел прогуляться на базу отдыха на улице Фрезеровщиков. Они подошли к месту, где жгут костры, и "в куче сухих веток кто-то зашевелился в строительном мешке". Оказалось, что это разыскиваемый подросток.

Мужчина развел небольшой костер и растопил снег, чтобы дать ребенку попить, а затем вызвал "скорую помощь". Со слов мальчика, последний день, который он помнит - это 27 ноября, когда он ушел из колледжа.

Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.