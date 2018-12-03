В Архангельской области тысячи человек митинговали против "московского" мусора

В Архангельске, Северодвинске и ряде поселков Архангельской области 2 декабря прошли митинги против строительства мусорного полигона.

В акциях приняли участие около 7-8 тысяч человек, сообщили РИА Новости в областной администрации.

Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе.

Власти Москвы и Архангельской области планируют создать на территории региона инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения твердых коммунальных отходов Москвы.

По данным властей, проект позволит привлечь в Архангельскую область более чем 10,5 миллиарда рублей, а также решит инфраструктурные и социальные проблемы в регионе.

Отметим, "мусорный вопрос" в Москве и Подмосковье остро встал в начале года. В районах Подмосковья продолжаются вспышки народного возмущения против расширения свалок, на которые свозится столичный мусор.

Ранее Накануне.RU писало, что в России в 2019 году начнется битва за "мусорную экономику". В стране в ближайшее время ожидается появление еще одной госкорпорации, размеры и финансовые потоки которой в будущем смогут поконкурировать с такими "монстрами", как "Газпром" или РЖД.