03 Декабря 2018
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Общество Северо-Западный ФО

В Архангельской области тысячи человек митинговали против "московского" мусора

В Архангельске, Северодвинске и ряде поселков Архангельской области 2 декабря прошли митинги против строительства мусорного полигона.

В акциях приняли участие около 7-8 тысяч человек, сообщили РИА Новости в областной администрации.

Митингующие требовали не использовать территорию региона для переработки отходов и остановить строительство полигона в Шиесе.

протесты против мусорного полигона в Архангельской области(2018)|Фото: vk.com/id176171367

протесты против мусорного полигона в Архангельской области(2018)|Фото: vk.com/id176171367

Власти Москвы и Архангельской области планируют создать на территории региона инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения твердых коммунальных отходов Москвы.

По данным властей, проект позволит привлечь в Архангельскую область более чем 10,5 миллиарда рублей, а также решит инфраструктурные и социальные проблемы в регионе.

Отметим, "мусорный вопрос" в Москве и Подмосковье остро встал в начале года. В районах Подмосковья продолжаются вспышки народного возмущения против расширения свалок, на которые свозится столичный мусор.

Ранее Накануне.RU писало, что в России в 2019 году начнется битва за "мусорную экономику". В стране в ближайшее время ожидается появление еще одной госкорпорации, размеры и финансовые потоки которой в будущем смогут поконкурировать с такими "монстрами", как "Газпром" или РЖД.

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В Архангельской области тысячи человек митинговали против "московского" мусора

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