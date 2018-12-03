Поток "санкционки" в Россию увеличился на 80%

В 2018 г. таможня задержала на границе 56 тыс. т запрещенных сельхозтоваров - на 80% больше, чем в пролом году. Большинство товаров - продукция, находящаяся под эмбарго.

По данным "Известий", чаще всего в Россию пытались незаконно провезти яблоки и груши, шампиньоны, болгарский перец, томаты, ягоды, свиной шпик, рыбу, сыры и куриное мясо.

Увеличение потока санкционки эксперты связывают, во-первых, с ростом привлекательности российского рынка, на котором наблюдается увеличение потребления продуктов питания. Во-вторых, с попыткой отработать схемы поставки продукции в обход санкций.

Как сообщало Накануне.RU, в 2015 г. президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, ввезенных в Россию и подпадающих под продовольственное эмбарго. Вместо сжигания и уничтожения еды россияне предложили раздавать ее малоимущим жителям. КПРФ подготовила проект закона об изъятии и распределении запрещенных продуктов. В частности, европейские продукты предлагалось гумконвоем отправлять в Донбасс.