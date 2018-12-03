03 Декабря 2018
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Спорт В России За рубежом

Первый матч отбора Евро-2020 сборная России сыграет в Бельгии

Стал известен календарь матчей сборной России по футболу в отборочном цикле к чемпионату Европы 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, Россия сыграет с соперниками по группе I - Бельгией, Казахстаном, Шотландией, Кипром и Сан-Марино. Первый матч в отборе команда проведет 21 марта 2019 года в гостях против Бельгии, последний - 19 ноября в Сан-Марино. В свою очередь, домашняя встреча россиян с бельгийцами назначена на 16 ноября, с Сан-Марино - на 8 июня

Кроме этого, футболистов Станислава Черчесова ждут по два матча против Шотландии (6 сентября и 10 октября), Казахстана (24 марта и 9 сентября) и Кипра (11 июня и 13 октября).

Напомним, из каждой группы в финальный турнир попадут по две команды. Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах: Баку, Бильбао, Глазго, Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Дублине, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме и Будапеште.

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Первый матч отбора Евро-2020 сборная России сыграет в Бельгии

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Теги: сборная России, Евро-2020, отбор, расписание



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