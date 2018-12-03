В Надыме произошла перестрелка, один человек погиб, двое пострадали

В Надыме во время вооруженной разборки погиб человек, пострадали двое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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1 декабря у одного из домов по адресу проезд №1 двое местных жителей расстреляли троих мужчин. Один из пострадавших умер на месте. Двое других госпитализированы. Возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, разборка началась из-за передела бизнеса, пострадавшие – два тренера по борьбе, а погибший – двоюродный брат одного из них.