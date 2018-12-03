03 Декабря 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО

Ямал возглавил зарплатный рейтинг регионов

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получают самые высокие в России зарплаты. Исследование заработков в регионах в 2017 г. провело агентство РИА Рейтинг.

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Как следует из мониторинга, половина жителей региона получает зарплату от 45 до 107 тыс. руб. При этом более 100 тыс. руб. в месяц зарабатывают 27% ямальцев.

В тройку регионов с самыми высокими зарплатами вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа с интервалом зарплат 43-102 тыс. руб. и 41-92 тыс. руб.

Замыкают рейтинг Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея (половина работающего населения получает от 11 до 28 тыс. руб.)

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Ямал возглавил зарплатный рейтинг регионов

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Теги: РИА Рейтинг, самые высокие зарплаты



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