Ямал возглавил зарплатный рейтинг регионов

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа получают самые высокие в России зарплаты. Исследование заработков в регионах в 2017 г. провело агентство РИА Рейтинг.

Как следует из мониторинга, половина жителей региона получает зарплату от 45 до 107 тыс. руб. При этом более 100 тыс. руб. в месяц зарабатывают 27% ямальцев.

В тройку регионов с самыми высокими зарплатами вошли Чукотский и Ненецкий автономные округа с интервалом зарплат 43-102 тыс. руб. и 41-92 тыс. руб.

Замыкают рейтинг Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея (половина работающего населения получает от 11 до 28 тыс. руб.)