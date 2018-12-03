03 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Трамп пообещал Ким Чен Ыну "исполнение всех желаний"

Президент США Дональд Трамп пообещал "исполнение всех желаний" главе КНДР Ким Чен Ыну в обмен на отказ от ядерного оружия, сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, 12 июня в Сингапуре на острове Сентоса прошла историческая встреча лидеров двух стран, которые обсудили вопрос денуклеризации Северной Кореи и гарантии мира на полуострове. По итогам встречи был подписан документ, закрепляющий достигнутый в переговорном процессе прогресс.

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре(2018)|Фото: kcna.kp

"Трамп надеется на выполнение его (Ким Чен Ына, — прим.) части соглашения, и тогда все его желания сбудутся", — передаёт слова Муж Чжэ Ина ТАСС со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

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Трамп пообещал Ким Чен Ыну "исполнение всех желаний"

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Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, денуклеризация, КНДР, Северная Корея, Корейский полуостров



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