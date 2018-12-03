03 Декабря 2018
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Общество В бывшем СССР

В Белоруссии нашли около полумиллиона "тунеядцев"

В Белоруссии запущена в эксплуатацию база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, заявила министр труда и соцзащиты страны Ирина Костевич.

"Она включает сведения об около 500 тыс. человек, более детальную информацию, в разрезе областей мы получим позже", — передаёт "Sputnik Беларусь" её слова, сказанные в эфире телеканала "Беларусь 1".

Кроме того, по словам министра, с 1 декабря в стране действует электронная услуга по получению информации о собственном нахождении или отсутствии в базе "тунеядцев". В случае ошибочного включения в базу человек может направить в комиссию соответствующее заявление, подтверждающее его занятость.

"Применяется индивидуальный подход, — уточнила Костевич. — А база данных всего лишь позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы".

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В Белоруссии нашли около полумиллиона "тунеядцев"

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Теги: Белоруссия, Беларусь, тунеядцы, безработные



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