Крымский и московский отели стали лучшими в мире

Крымский курорт Mriya Resort & Spa и московский отель Swissotel Krasnye Holmy стали победителями премии World Travel Awards, которая является главной мировой профессиональной наградой в сфере туристического рынка.

Mriya Resort & Spa стал лучшим курортом; семейным курортом с виллами; люксовым курортом с виллами. При этом Mriya Resort & Spa признается лучшим в своих категориях с момента открытия.

Среди гостей комплекса - россияне, украинцы, представители Сирии, Беларусии, Германии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Чехии и США.

Московский отель Swissotel Krasnye Holmy получил две награды - "Лучший городской отель класса люкс" и "Лучший высотный панорамный ресторан".

Также премией World Travel Awards отмечен Санкт-Петербург, как самое привлекательное культурно-туристическое направление. Он обошел Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Кито, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней и Венеция.

В номинациях "Лучший авиабренд" и "Лучший бизнес-класс" победил российский перевозчик "Аэрофлот", сообщают "Ведомости".

Награждение World Travel Awards проходит в несколько этапов. Сначала жюри определяет лучших на всех континентах, параллельно выбирая победителей на локальном уровне.

Премия учреждена в 1993 году, награды присуждаются более чем в 100 номинациях