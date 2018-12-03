ФНС раскрыла налоговые тайны российских компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала в открытом доступе сведения о задолженности юридических лиц по налогам и наличии у них налоговых правонарушений.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в списке числится в общей сложности почти 1,5 млн компаний, то есть более трети всех зарегистрированных в РФ юрлиц. Из них недоимки числятся за 576 493, пени — за 1 249 179, штрафов — за 580 306. Рекордсменом по объёму штрафов, пени и недоимок ликёро-водочный завод "Ярославский" — более 3,17 млрд руб.

Размещение таких данных стало возможным благодаря поправкам, внесённым в ст. 102 Налогового кодекса РФ. В ФНС рассчитывают, что это сведений расширит возможности для проверки бизнесом контрагентов и снизит налоговые риски для добросовестных налогоплательщиков.