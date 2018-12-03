Шнуров ответил Пригожину, оскорбившему фанатов "Ленинграда"
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о фанатах коллектива.
Так, в интервью радиостанции "Говорит Москва", Пригожин раскритиковал лексику, которую Шнуров использует в своих песнях. Также продюсер высказался о поклонниках "Ленинграда". В ответ Шнуров опубликовал стихотворение, в котором в ироничной форме "извинился" перед Пригожиным за свои песни:
"По себе людей я впредь не меряю.
Раз на русском языке петь плохо,
Буду слушать я теперь Валерию".
Сравнивая творчество "Ленинграда" с песнями супруги Пригожина певицы Валерии, Шнуров также выразил "сожаление", что "пел как слышится" и забрал свои слова обратно.
"Каюсь, был неправ", — сыронизировал он.
Позже Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений. По его мнению, пропаганда ненормативной лексики влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подрастающего поколения, сообщает РИА "Новости".
Ранее Пригожин предложил Вайкуле отказаться от выступлений в России. "Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал", - заявил он. По словам продюсера, те, кто считает РФ плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать.
Напомним, Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили.
Как отметил Пригожин, музыка должна не раскалывать общество, а объединять.