Шнуров ответил Пригожину, оскорбившему фанатов "Ленинграда"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и продюсер Иосиф Пригожин поспорили о фанатах коллектива.

Так, в интервью радиостанции "Говорит Москва", Пригожин раскритиковал лексику, которую Шнуров использует в своих песнях. Также продюсер высказался о поклонниках "Ленинграда". В ответ Шнуров опубликовал стихотворение, в котором в ироничной форме "извинился" перед Пригожиным за свои песни:

"По себе людей я впредь не меряю.

Раз на русском языке петь плохо,

Буду слушать я теперь Валерию".

Сравнивая творчество "Ленинграда" с песнями супруги Пригожина певицы Валерии, Шнуров также выразил "сожаление", что "пел как слышится" и забрал свои слова обратно.

"Каюсь, был неправ", — сыронизировал он.

Позже Пригожин предложил устроить народное голосование об увеличении штрафа за использование нецензурных выражений во время публичных выступлений. По его мнению, пропаганда ненормативной лексики влечет к разложению российского общества, а популярность текстов с ненормативной лексикой закладывает неправильные взгляды у подрастающего поколения, сообщает РИА "Новости".

Ранее Пригожин предложил Вайкуле отказаться от выступлений в России. "Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал", - заявил он. По словам продюсера, те, кто считает РФ плохой страной, не должны приезжать в нее зарабатывать.

Напомним, Вайкуле перед концертом в Одессе заявила, что не поедет в Крым, какой бы гонорар ей не предложили.

Как отметил Пригожин, музыка должна не раскалывать общество, а объединять.