Пользователи интернета высмеяли слова Порошенко о "планах" Москвы захватить Мариуполь

Пользователи интернета с юмором отнеслись к утверждению украинского президента Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.

Высказывание главы государства собрало множество комментариев. "Ну, а чего не Киев сразу? Или Порошенко лично? Чего мелочиться уже?", — написал пользователь Twitter @polovnik2018. Многие комментаторы усомнились в трезвости суждений главы Украины. "Судя по сказанному, Порошенко захватил две по 0,7 и продолжает удерживать", — предположил @dimon426.

"Украинцы, вы в следующий раз, когда президента будете выбирать, проводите медицинское освидетельствование", — пошутил @VadimF3, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Украины заявил, что Россия якобы претендует на Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

Данное высказывание оценили в МИД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Марии Захаровой, нынешнюю Украину характеризует "разгул экстремистов и военизированных объединений, <… > война против собственного народа, пропаганда, <… > необузданная коррупция, национализм и диктат силовиков", а подобные заявления от лица президента страны лишь это подчеркивают.