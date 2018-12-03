Пользователи интернета высмеяли слова Порошенко о "планах" Москвы захватить Мариуполь

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Пользователи интернета высмеяли слова Порошенко о "планах" Москвы захватить Мариуполь

Пользователи интернета с юмором отнеслись к утверждению украинского президента Петра Порошенко о "планах" Москвы захватить Бердянск и Мариуполь.

Высказывание главы государства собрало множество комментариев. "Ну, а чего не Киев сразу? Или Порошенко лично? Чего мелочиться уже?", — написал пользователь Twitter @polovnik2018. Многие комментаторы усомнились в трезвости суждений главы Украины. "Судя по сказанному, Порошенко захватил две по 0,7 и продолжает удерживать", — предположил @dimon426.

"Украинцы, вы в следующий раз, когда президента будете выбирать, проводите медицинское освидетельствование", — пошутил @VadimF3, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Украины заявил, что Россия якобы претендует на Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

Данное высказывание оценили в МИД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Марии Захаровой, нынешнюю Украину характеризует "разгул экстремистов и военизированных объединений, <… > война против собственного народа, пропаганда, <… > необузданная коррупция, национализм и диктат силовиков", а подобные заявления от лица президента страны лишь это подчеркивают.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Пользователи интернета высмеяли слова Порошенко о "планах" Москвы захватить Мариуполь

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Порошенко, Мариуполь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2452

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети