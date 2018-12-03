В Сети из-за ошибки показали "Яндекс.Телефон"

Интернет-магазин "М.Видео" по ошибке разместил на своем сайте фотографии и описание "Яндекс.Телефона".

Официальная презентация гаджета намечена на 5 декабря. Позже страницу с устройством удалили. В характеристиках говорилось, что телефон имеет 5,35-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 630, 4 Гб оперативной памяти и накопитель в 64 Гб. Основная камера смартфона имеет разрешение 16 мегапикселей, фронтальная — 5 мегапикселей.

На сайте стоимость устройства составляла 17 тыс. 990 руб., сообщает Lenta.ru.

Тем временем, о технических характеристиках гаджета стало известно еще в начале ноября. Изготовителем гаджета числится зарегистрированная в Швейцарии компания "АО Яндекс Сервисез АГ".