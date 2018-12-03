03 Декабря 2018
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Экономика В России

Стали известны самые популярные лифтбеки в России

В России назвали популярные автомобили в кузове "лифтбек" по состоянию на первую половину года.

По данным агентства "Автостат", в стране насчитывается более 855 тыс. лифтбеков, что составляет около 2% от общего числа зарегистрированных машин.

Самой распространенной моделью с данным кузовом стала Skoda Octavia. Автомобилей этой марки в стране насчитывается более 360 тыс. Второе место в рейтинге занимает LADA Granta - более 172 тыс. машин. Тройку лидеров замыкает Skoda Rapid с цифрой 112 тыс. экземпляров.

Далее в рейтинге идут Chery Amulet, Skoda Superb, Opel Vectra, Mazda6, Ford Scorpio, Renault Laguna и Mitsubishi Carisma, сообщает РИА "Новости".

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Стали известны самые популярные лифтбеки в России

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Теги: лифтбеки, автомобили



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