Вопреки тренду: Сбербанк снизил ставки по вкладам

Действия Сбербанк противоречат нынешнему рыночному тренду по привлечению денег населения.

Банк прекратил действие своего вклада "Рекордный", который гарантировал доход в рублях — до 7,15% годовых. Теперь в финансовой организации ввели сезонный вклад "Без паспорта", который — 7% годовых. Для этого нужно внести как минимум 50 тысяч рублей не менее чем на год.

При этом вклад могут открыть только те, кто уже является клиентом Сбербанка. Действия банка по снижению максимальной ставки по рублёвым вкладам противоречат рыночному тренду. В настоящее время большинство банков повышают проценты по вкладам, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, крупные российские банки повысили доходность вкладов.

Ставки превысили 8% годовых. Рост прибыльности депозитов зафиксирован в ВТБ, Альфа-Банке, СМП Банке, Московском индустриальном банке и МКБ. Причина тому - предновогодний период, когда люди получают дополнительные деньги.