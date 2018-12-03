Порошенко опять пожаловался на оставшийся без ответа звонок Путину

03 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР Украина

Порошенко опять пожаловался на оставшийся без ответа звонок Путину

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с главой России Владимиром Путиным.

Однако его запрос до сих пор остался без ответа. "К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее", — сказал президент Украины.

При этом Порошенко обвинил Москву в якобы полном отказе от прямых телефонных переговоров, сообщают "Известия".

Ранее Порошенко заявил, что после задержания судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе пытался поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, однако данный запрос остался без ответа. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, каких-либо контактов двух президентов после инцидента в Керченском проливе не было, сообщают "Известия".

А 26 ноября президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Керченском проливе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Порошенко опять пожаловался на оставшийся без ответа звонок Путину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Порошенко, Путин, инцидент в Керченском проливе



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.11.2018 10:25 Мск Жириновский: ВСУ уже подготовили к вторжению на территорию России
Ранее 29.11.2018 00:02 Мск Ушаков: Телефонный разговор Путина и Порошенко не состоялся
Ранее 28.11.2018 13:55 Мск Украинских моряков подставили, - украинские генерал и полковник
Ранее 28.11.2018 12:50 Мск Венгрия отказалась занимать сторону Украины в связи с задержанием ее кораблей
Ранее 28.11.2018 12:24 Мск "Украина уже обманывала". Глава парламента Словакии не верит в украинскую версию задержания кораблей
Ранее 28.11.2018 05:20 Мск Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией
Ранее 28.11.2018 03:05 Мск СМИ сообщили, что Порошенко пытался связаться с Путиным после задержания украинских кораблей
Ранее 28.11.2018 01:11 Мск ФСБ обнародовала изъятые у украинских моряков документы
Ранее 28.11.2018 00:10 Мск Медведев рассказал о "керченской провокации"
Ранее 27.11.2018 21:02 Мск Указ Порошенко о введении военного положения на Украине был введен с неверными датой и временем
Ранее 27.11.2018 20:42 Мск 12 украинских моряков арестованы на два месяца в России
Ранее 27.11.2018 14:43 Мск В МИД РФ призвали россиян быть осторожными после введения военного положения на Украине
Ранее 27.11.2018 13:19 Мск "Когда посчитает нужным": Путин сделает заявление по инциденту в Керченском проливе
Ранее 27.11.2018 11:08 Мск "Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте?" Верховная рада со скандалом вводила военное положение
Ранее 27.11.2018 07:48 Мск Трамп об инциденте в Керченском проливе: США не нравится то, что происходит
Ранее 27.11.2018 02:20 Мск Киев готовит в Донбассе провокацию с химоружием
Ранее 27.11.2018 01:22 Мск ФСБ: события в Керченском проливе координировали сотрудники СБУ
Ранее 27.11.2018 00:10 Мск Украина вводит военное положение на 30 дней
Ранее 26.11.2018 17:33 Мск В Кремле ситуацию в Азовском море назвали "очень опасной провокацией"
Ранее 26.11.2018 13:50 Мск Лавров заявил, что инцидент в Керченском проливе - это провокация Киева
Ранее 26.11.2018 12:31 Мск Порошенко требует "немедленно" вернуть задержанные корабли и военнослужащих
Ранее 26.11.2018 10:48 Мск На Украине истерика по поводу "развязанной войны" - задержания кораблей-нарушителей границы
Ранее 26.11.2018 09:55 Мск Керченский пролив вновь открыли для гражданских судов
Ранее 26.11.2018 06:55 Мск Порошенко поддержал введение военного положения на Украине из-за ситуации в Керченском проливе
Ранее 26.11.2018 06:25 Мск Украинская полиция перешла на усиленный режим работы
Ранее 26.11.2018 06:15 Мск РФ запросила созыв Совбеза ООН по ситуации в Азовском море
Ранее 26.11.2018 01:26 Мск В НАТО призвали к сдержанности в Азовском море
Ранее 25.11.2018 18:46 Мск Украина призывает Запад вмешаться из-за ситуации в Азовском море
Ранее 25.11.2018 17:24 Мск В район Керченского пролива вылетели российские истребители
Ранее 25.11.2018 16:59 Мск Из-за украинской провокации Керченский пролив закрыли для движения гражданских судов
Ранее 25.11.2018 14:52 Мск В сторону Керченского пролива на большой скорости идут два бронированных артиллерийских судна ВМС Украины
Ранее 25.11.2018 14:20 Мск Российский пограничный корабль протаранил украинское судно - нарушителя границы. Керченский пролив закрыли
Ранее 25.11.2018 11:06 Мск Три украинских корабля, нарушив Конвенцию ООН, пересекли российскую границу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2450

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети