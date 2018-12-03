Порошенко опять пожаловался на оставшийся без ответа звонок Путину

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с главой России Владимиром Путиным.

Однако его запрос до сих пор остался без ответа. "К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор в любом формате — в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и так далее", — сказал президент Украины.

При этом Порошенко обвинил Москву в якобы полном отказе от прямых телефонных переговоров, сообщают "Известия".

Ранее Порошенко заявил, что после задержания судов Военно-морских сил Украины в Керченском проливе пытался поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, однако данный запрос остался без ответа. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, каких-либо контактов двух президентов после инцидента в Керченском проливе не было, сообщают "Известия".

А 26 ноября президент России и канцлер Германии провели телефонный разговор, обсудив ситуацию в Керченском проливе.