03 Декабря 2018
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Наука и техника За рубежом

Новый кнопочный телефон от Nokia будет поддерживать LTE

Nokia выпустит кнопочный телефон, который будет способен поддерживать технологию 4G LTE.

Гаджет пронумерован как Nokia TA 1114. Устройство будет весить 70,2 грамма, экран получит диагональ 1,77 дюйма с разрешением 128×160 пикселей, процессор будет иметь тактовую частоту 0,26 Ггц. Ёмкость аккумулятора составит 800 мАч.

Устройство будет выделяться тем, что будет поддерживать LTE-соединения, сообщает Life.ru.

Как сообщалось ранее, Nokia представила телефон за 1,5 тысячи рублей. Кнопочная модель Nokia 106 может работать без подзарядки более 15,5 часов в режиме разговора и до 21 дня в режиме ожидания.

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Новый кнопочный телефон от Nokia будет поддерживать LTE

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Теги: Nokia, телефон



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