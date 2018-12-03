СМИ сообщили последние слова Буша-старшего перед смертью

Последние слова 41-го президента США Джорджа Буша-старшего были обращены к сыну.

Об этом в интервью The New York Times сообщил бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, который работал в администрации главы государства. Он прибыл в дом семьи экс-президента в Хьюстоне. Буш-старший спросил его: "Куда мы идем, Бейк?" "Мы идем в рай", - ответил экс-госсекретарь. "Туда я хочу отправиться", - сказал бывший глава государства.

Незадолго до смерти бывшего главы Белого дома ему позвонил сын - 43-й президент США Джордж Буш-младший. В разговоре он отметил, что Буш-старший был "замечательным отцом", и сказал, что любит его. "Я тоже тебя люблю", - ответил Буш-старший. Это были его последние слова, сообщает ТАСС.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Международная политика, проводимая им, отмечена военными операциями в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла его супруга Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Тело экс-главы государства будет предано земле на территории библиотеки при университете города Колледж-Стейшен в Техасе, носящей его имя. Семь месяцев назад там же похоронена его жена Барбара, а в 1953 году - дочь Робин, которая умела в возрасте трех лет.

На время похорон образовательный процесс будет прерван и все кампусы университета закроют. Студентов и преподавателей допустят на траурную церемонию, но само погребение для широкой публики будет закрыто.