Великобритания заподозрила российских журналистов в шпионаже

Российское посольство в Великобритании прокомментировало обвинения в шпионаже в адрес журналистов Первого канала.

"Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это, в том числе, ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", — говорится в сообщении диппредставительства.

Там отметили, что журналисты выполняли свою работу и не нарушали законодательство Великобритании. Как считают дипломаты, британские власти сознательно препятствуют работе российским СМИ в стране.

Днем ранее стало известно о том, что военное ведомство Великобритании разослало предупреждения во все военные базы страны. Это произошло после того, как корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были замечены рядом со штаб-квартирой 77-й бригады (киберподразделение британской армии).

Военнослужащих призвали немедленно связаться с правоохранительными органами, если они обнаружат телевизионщиков у своих объектов, сообщает Lenta.ru.

Ранее полиция Великобритании опубликовала новые видеозаписи, сделанные с камер наружного наблюдения в Солсбери.

На видео видно, как двое мужчин, внешне напоминающих Александра Петрова и Руслана Боширова, ходят по улицам. Как говорится на сайте Скотланд-Ярда, записи относятся к делу об отравлении Скрипалей.

На первом видео мужчины проходят через турникеты вокзала. На втором - идут по улице Уилтон, на третьем – по улице Фишертон. По данным полиции, запись была сделана 4 марта - в день отравления экс-полковника ГРУ.