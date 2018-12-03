Готовимся к 300-летию города. В Екатеринбурге состоялся третий зимний полумарафон "Европа-Азия"

В первые зимние выходные в Екатеринбурге состоялся третий зимний полумарафон "Европа-Азия". Турнир прошел при поддержке Фонда святой Екатерины. Массовый забег состоялся как раз накануне Дня святой Екатерины.

Благодаря стараниям фонда святой Екатерины участниками стали и те, кто не вышел на старт соревнования, а просто гулял в воскресенье на набережной - их угощали горячим чаем, зазывали активно болеть.

Как отметила руководитель проектов фонда святой Екатерины Татьяна Баланчук, организация стремится объединить активных горожан, желающих развивать Екатеринбург как культурную и духовную столицу Урала.

"Массовые спортивные состязания во многом способствуют развитию города как сообществу сплоченных и неравнодушных людей", - сказала она.

"Бег – это самый доступный вид спорта, делающий молодежь здоровой", – сказал директор марафона Андрей Уткин.

В этот день на набережной городского пруда царила удивительная атмосфера спортивного праздника, позитивных эмоций и единения горожан.

Как отмечают в Фонде святой Екатерины, поддержка спорта является частью основной деятельности организации в рамках подготовки города к 300-летнему юбилею.

Напомним, в третьем зимнем полумарафоне "Европа-Азия", который прошел в Екатеринбурге в воскресенье, 2 декабря, приняли участие порядка 2 тыс. профессиональных спортсменов и любителей бега. Дистанция полумарафона пролегала в основном по набережной городского пруда (по обеим сторонам) и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев. Но организаторы приложили все усилия, чтобы ограничения движения и стоянки транспорта были минимальны и не вызывали трудностей у водителей.