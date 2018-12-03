Ямал не готов к реновации: сперва региону надо решить проблему аварийного жилья

Депутаты Госдумы могут в декабре рассмотреть законопроект о распространении программы реновации на все регионы РФ. Участниками программы могут стать субъекты РФ, завершившие расселение ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Указ президента по расселению такого жилья уже выполнен в Ямало-Ненецком автономном округе - всего было расселено 232 тыс. кв. м аварийного жилья.

Однако Ямал все еще остается лидером по доле ветхого и аварийного жилья среди российских регионов. По состоянию на 1 января 2017 года аварийный жилищный фонд автономного округа составляет 1577 дома, общей площадью 424,96 тыс. кв. м, в которых проживают 29 тыс. 199 человек.

Головная боль жителей и властей Ямала - не хрущевки-пятиэтажки, как в Москве, а старые деревянные дома, жить в которых стало не просто неуютно, но и опасно. Время от времени в СМИ появляются новости об очередной трагедии, произошедшей в домах, готовящихся к расселению. Так, например, в сентябре в Ноябрьске сгорел двухэтажный деревянный дом. В огне погибли двое мужчин. Аналогичная трагедия произошла в Тарко-Сале в феврале этого года. Ямальцы даже собирали подписи с просьбами ускорить расселение аварийных домов. В октябре в Тазовском жилой дом и вовсе сошел со свай.

Депутат Госдумы от "тюменской матрешки" Владимир Сысоев в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что, прежде чем приступать к реновации на Ямале, необходимо решить проблему с аварийным и ветхим жильем.

"О какой реновации можно говорить, когда люди живут в ужасных условиях, и, порой, даже в нечеловеческих? Вначале мы должны решить проблему ветхого и аварийного жилья, чтобы приступить к решению проблем со старым жильем. И необходимо, чтобы у нас существовал маневренный фонд, чтобы у нас была возможность переселять людей. А вопрос реновации, наверное, больше к тем территориям, где стоят пятиэтажные хрущевки. Расселение деревянных домов, БАМовских домов - это не реновация. Оно не может вестись по этой программе. Необходимо активно заниматься решением проблем переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, чтобы эта проблема вообще ушла в прошлое. Сейчас аварийное жилье прирастает быстрее, чем мы его расселяем", - выразил мнение парламентарий.

В правительстве автономного округа также отметили высокие темпы появления аварийного жилья. Объем ежегодно расселяемой площади составляет от 50 до 80 тыс. кв. м. Аварийным ежегодно признается от 30 до 100 тыс. кв. м.

За 2017 год аварийный жилищный фонд увеличился на 35,91 тыс. кв. м, что составило, по состоянию на 1 января 2018 года, 460,87 тыс. кв. м (11 тыс. 337 жилых помещений, в которых проживают 31 тыс. 114 человек).

Как пояснили в пресс-службе губернатора Ямала, наличие большого объема аварийного жилья в автономном округе обусловлено, прежде всего, экстремальными природно-климатическими условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной инфраструктуры и ЖКХ, вызванным остаточным принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

В середине июля окружное правительство утвердило новую адресную программу по переселению ямальцев из аварийного жилищного фонда. Она будет действовать с 2018 по 2022 гг. включительно, ее результатом станет ликвидация 1,3 тыс. аварийных домов. В новые квартиры переедут 8 тыс. 476 ямальских семей или 25 тыс. 428 жителей округа. На эти цели в 2019-2021 гг. направят 17,5 млрд руб. Из них 5 млрд будет направлено в 2019 г.

"Правительство автономного округа поддерживает целесообразность программы реновации и начнет реализацию такой программы в городах автономного округа после ликвидации аварийного жилья на территории региона. При существующем объеме и стоимости расселения ветхого и аварийного жилья, а также при существующих темпах признания жилья аварийным и его расселения, участие автономного округа в программе реновации представляется преждевременным", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Ускорить расселение аварийных домов помогли бы серьезные финансовые вливания из федерального бюджета. Однако проблема аварийных домов слишком масштабна. И если Москва может позволить себе реновацию без привлечения частных инвесторов - за счет города, то перенести такой опыт финансирования в регионы и даже, как выясняется, в субъект, дающий 90% российского газа, в настоящий момент невозможно.

По мнению депутата Владимира Сысоева, для того, чтобы решить вопрос с аварийкой, необходимо вернуться к вопросу перераспределения налоговой базы.

"Нужно обратно вернуть ее в российские регионы, чтобы у регионов были деньги на решение проблем балочного фонда, ветхого фонда и переселения людей в нормальные условия. Надо понимать, что реновация в Москве фактически осуществляется на деньги бюджетов регионов. Поэтому, можно сказать, что ее оплачивают налогоплательщики, в том числе, наших северных территорий", - подчеркнул парламентарий.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, летом прошлого года Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о реновации в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин докладывал Путину, что в 2018 г. под реновацию передано около 1 млн кв.м. Московский опыт "жилищной революции" начинают пытаться воплощать в регионах. Власти Екатеринбурга заявили о старте программы реновации, но выяснилось, что затронет она не хрущевки, а бараки.