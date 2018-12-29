Россия запретила импорт товаров с Украины

Россия ввела запрет на импорт многих украинских товаров. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это стало "ответной мерой на санкционные ограничения со стороны Украины". При этом Правительство может отменить запрет, если Украина отменит свои ограничительные меры в отношении российских товаров.

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Всего в списке, который приводится на сайте Правительства, 55 позиций. Под запрет попали товары, произведенные на Украине или поставляемые с территории Украины. Среди них: пшеница, растительное масло, рыба, кондитерские изделия, хлеб, мучные изделия, овощи, фрукты, орехи, консервированные овощи, джемы, пиво, вино и прочие пищевые продукты. Также в списке промышленные товары: галька, гравий, щебень, известняк, доломит, моющие средства, бумага, картон, обои, мебель, различные машины и оборудование, провода и кабели, женские гигиенические прокладки и тампоны, детские пеленки и подгузники и аналогичные изделия.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия защищает свой рынок и отвечает на недружественные шаги Украины.

"Мы наблюдаем за тем, как украинские власти пытаются всеми правдами и неправдами представить Россию в качестве главной угрозы и проблемы, мешающей суверенному развитию. Это провокации, война на юго-востоке и санкционные решения в отношении российских граждан и товаров. Оставлять такое без ответа нельзя", - сказал он RT.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на днях Киев ввел новые санкции против России.