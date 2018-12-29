29 Декабря 2018
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В Дегтярске подростки избили врача палками

В Ревде суд вынес приговор по уголовному делу в отношении отношении двух несовершеннолетних, совершивших разбойное нападение и серию краж, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Утром 10 ноября 2017 г. в Дегтярске пьяные подростки с палками напали на проходящего по двору заведующего хирургического отделения Дегтярской городской больницы. Подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары в область головы и туловища, причинив тяжкий вред здоровью. После этого они похитили у потерпевшего кошелек и сотовые телефоны, причинив ущерб на общую сумму свыше 16 тыс. руб.

Кроме того, доказано совершение подсудимыми серии краж. Спустя месяц после нападения на врача подростки взломали дверь жительницы Дегтярска и похитили бытовую и садовую технику, стоимостью около 20 тыс. руб.

Весной этого года молодые люди срезали телефонный кабель МТС на чердаке многоквартирного дома, обожгли его и сдали в пункт приема металла. Летом подсудимые похитили из магазина три музыкальные колонки на общую сумму свыше 10 тыс. рублей.

Ревдинский городской суд по совокупности преступлений назначил подросткам наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 20 дней каждому. Один из них будет отбывать наказание в воспитательной колонии, другой – в исправительной колонии строгого режима, поскольку на момент рассмотрения дела судом он достиг 18-летнего возраста.

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В Дегтярске подростки избили врача палками

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Теги: подростки, дегтярск, врач



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