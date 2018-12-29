29 Декабря 2018
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Общество Пермский край

Сергей Шнуров написал стих о запросах пермских сирот, которые попросили у Деда Мороза Gucci и JBL

Воспитанники детских домов Пермского края попросили у Деда Мороза брендовую одежду, аксессуары от Gucci и акустику от JBL. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил запросам детдомовцев стихотворение, а в благотворительном фонде, предложившем пермякам роль Дедов Морозов, пояснили суть "новогодней затеи", передает корреспондент Накануне.RU.

Письма Деду Морозу появились на сайте благотворительного фонда "Додморозим". Пожелания детей-сирот впечатлили руководителя пермского благотворительного фонда "Колыбель надежды" Елену Котову.

"Порадовать детей из детского дома не так просто - они любят Gucci, Nike, Reebok и хорошие акустические системы. Я, конечно, возможно, не права, прошу заранее прощения, но, читая заказы Деду Морозу, нахожусь в растерянности. Попробовала найти в интернете один заказ, и цена вышла от 23 тыс. руб. Я уж не говорю про стоимость Gucci", - написала Елена Котова на своей странице на "Фейсбуке".

письма деду морозу(2018)|Фото: www.facebook.com/www.babyboxrf.ru

Новогодние пожелания пермских сирот вдохновили певца Сергея Шнурова. В инстаграме лидера "Ленинграда" появилось стихотворение по мотивам детских писем:

Распустились что-то дети эти.
Сколько ты патриотизм не мучай,
Про войну кино в приоритете,
А они опять хотят шмотье от Гуччи.

Руководство фонда "Дедморозим" отреагировало на ажиотаж вокруг писем Деду Морозу – удалило их с сайта и разместило новость с ответами на популярные вопросы о "новогодней затее" под заголовком "Просят ли ребята из детдомов у Деда Мороза "обувь от Gucci"?

"В этом году среди более чем тысячи писем с новогодними желаниями ребят, оставшихся без попечения родителей, оказалось письмо девочки, которое стало знаменитым. Она попросила у Деда Мороза сразу обо всем, о чем мечтала: толстовке розовой и желтой, шортах, футболке с инопланетянином, кроссовках, джинсах и ремне "Goucci". Один из пользователей соцсетей написал об этом, а городской портал сделал из данного поста новость. Ее процитировали другие СМИ. Так "ремень "Goucci" превратился в "обувь от Gucci", которая заинтересовала тысячи людей", - говорится на сайте "Дедморозим".

письма деду морозу(2018)|Фото: www.facebook.com/www.babyboxrf.ru

В фонде согласились с тем, что большое количество подарков вредно для детей, но "новогодняя затея" фонда – не о подарках, а об исполнении желаний.

"Когда у тебя 100 ребят, возможна только "усредниловка". Главным становится, чтобы ребенок был одет, обут и сыт. И 100 одинаковых кроватей, столов, подарков всем. Вне зависимости от проблем, мыслей и чувств каждого. А новогодняя затея – одна из возможностей оказать индивидуальное внимание. Тогда главным становится любой ребенок. Новогодняя затея же – практически единственная возможность и стимул учиться мечтать и думать о завтрашнем дне", - добавили в фонде.

письма деду морозу(2018)|Фото: www.facebook.com/www.babyboxrf.ru

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Сергей Шнуров написал стих о запросах пермских сирот, которые попросили у Деда Мороза Gucci и JBL

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Теги: детский дом, пермский край, письмо деду морозу, пожелания, дедморозим



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