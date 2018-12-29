В новогодние праздники свердловские полицейские выйдут на "Комендантский патруль"

На время новогодних праздников и каникул с 30 декабря по 13 января сотрудники свердловского гарнизона полиции проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий, получивших название "Комендантский патруль". Приказ об этом подписал врио начальника регионального Главка МВД генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин.

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, основной задачей данной акции является предупреждение преступности несовершеннолетних, а также выявление и пресечение фактов присутствия детей в местах, нахождение в которых может нанести вред их здоровью. Тщательным проверкам ОВД подвергнутся также дискотеки и прочие увеселительные заведения с целью обнаружения подростков в возрасте до 16 лет в ночное время без сопровождения законных представителей.

По данным Горелых, акция будет проводиться во взаимодействии с прокуратурой, территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями министерств образования, социальной политики, здравоохранения, культуры, общественниками, подразделениями Росгвардиии и другими учреждениями системы профилактики. Не останутся без внимания стражей порядка и те, кто занимается бродяжничеством, попрошайничеством, находится в розыске, а также лица, вовлекающие в противоправную деятельность молодое поколение, и реализаторы, продающие подросткам спиртные напитки и сигареты. Чтобы установить их, участники акции посетят стоянки автотранспорта, рынки и привокзальные территории.

Всех, кто располагает конкретными сведениями о нарушителях законодательства и детях, в ночное время гуляющих в неположенных местах без родителей, полковник Горелых попросил проинформировать об этом представителей МВД по круглосуточному "телефону доверия" Главка 8 (343) 358-71-61 для принятия оперативных мер реагирования.