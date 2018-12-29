В Кургане девочка выстрелила 2-летнему брату в глаз из винтовки

В Кургане маленькие брат и сестра играли с папиным травматическим ружьем. Одно неверное движение девочки - и пуля попала прямо в глаз 2-летнему мальчику.

Ребенка срочно доставили в госпиталь для ветеранов войн - именно там лечат всех пациентов с подобными травмами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения.

Врачам удалось спасти глаз, однако это было нелегко. Операция шла четыре часа.

"Из-за нестандартности и сложности ситуации специалисты госпиталя консультировались в екатеринбургской клинике "Микрохирургия глаза" и в екатеринбургской детской больнице "Бонум". Однако в ведущих офтальмологических клиниках России принять маленького зауральца отказались", - добавили в ведомстве.