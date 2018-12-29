Россияне хотят попросить у Деда Мороза мир во всем мире и "зарплату побольше"

Стало известно, чего жители России хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Так, здоровье оказалось на первом месте среди возможных пожеланий (37%), мир во всем мире занял второе (10%), а деньги – третье (9%). Четвертые-седьмые места (по 5%) в списке желаемого у россиян занимают квартира, всеобщее благополучие, карьерный рост и "зарплата побольше".

На восьмой строчке оказались процветание и стабильность страны. А по 3% набрали счастье, повышение пенсий и рост уровня жизни, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Пермском крае Дед Мороз перевел миллион рублей фонду помощи больным детям.