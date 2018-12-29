29 Декабря 2018
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Прокуратура: в Челябинской колонии нарушают права заключенных

На Южном Урале в исправительной колонии – 25 нарушают права заключенных. Такие выводы сделала прокуратура Челябинской области по итогам проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для проведения проверки в ИК-25 стала публикация в СМИ видеозаписи заключенного, который жаловался на то, что его якобы не лечат от геморроя, не выдают теплые вещи и заставляют бесплатно работать.

Проверка эти сведения не подтвердила.

"Вместе с тем установлено, что администрацией колонии ненадлежащим образом проводилась работа, направленная на обнаружение и изъятие у осужденных запрещенных предметов, не соблюдались требования действующего законодательства при учете личных вещей осужденных, предоставлении им телефонных разговоров через стационарные аппараты, рассмотрении администрацией учреждения их обращений, а также выявлены нарушения при привлечении осужденных к труду", - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внес представление начальнику исправительного учреждения.

Следователи проверяют изложенные в видеоролике доводы.

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Прокуратура: в Челябинской колонии нарушают права заключенных

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Теги: челябинская область, ик-25, заключенные, колония



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