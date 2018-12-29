29 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

"В уходящем году Минобороны удалось добиться многого": Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим

Министерство обороны России опубликовало поздравление главы ведомства Сергея Шойгу с наступающим 2019-м годом.

В частности, Шойгу отметил, что в уходящем году Минобороны удалось добиться многого, в войска поступило рекордное количество новейшего вооружения и военной техники. Также, по его словам, возрос уровень боевой подготовки, улучшилось социальное обеспечение военнослужащих и ветеранов.

шойгу сергей кужугетович министр обороны рф(2013)|Фото: Накануне,ru

Он особенно отметил тех, кто в новогоднюю ночь находится на боевом посту и успешно решает миротворческие задачи на дальних рубежах. Обратился Сергей Шойгу и к молодежи, выразив уверенность, что в новом году кадетов, суворовцев и юнармейцев ждет немало ярких событий и важных свершений, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что ступени Главного храма Вооруженных сил РФ сделают из трофейной техники вермахта.

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"В уходящем году Минобороны удалось добиться многого": Шойгу поздравил российских военнослужащих с наступающим

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Теги: Шойгу, Минобороны, поздравление, Новый год



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