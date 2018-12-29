29 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

ФАС проверит обоснованность тарифов "на мусор" в Екатеринбурге

В следующем году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Свердловской области проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора в Екатеринбурге. О проведении внеплановой проверки МУП "Спецавтобаза" ведомство сообщило в ответ на обращение жителей Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Пришел ответ из ФАС на обращения жителей Свердловской области по поводу непомерно раздутых тарифов на вывоз мусора. Замечу, пришел весьма оперативно, что является несомненно результатом коллективных действий. Чего добились? По состоянию на 27 декабря 2018 г., ФАС направила в прокуратуру Свердловской области приказ о проведении внеплановой проверки РЭК на предмет обоснованности установленных тарифов", - написал на своей странице в Facebook глава местного отделения альтернативного профсоюза "Университетская солидарность" Дмитрий Трынов.

ФАС беспокоит, что с 1 января жителям Екатеринбурга придется платить за вывоз мусора не в соответствии с весом вывозимых отходов или площадью квартиры, а по стандартной норме потребления на человека.

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ФАС проверит обоснованность тарифов "на мусор" в Екатеринбурге

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Теги: мусорная реформа, тарифы на вывоз мусора в екатеринбурге, фас



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