Первые лица России поздравили свердловчан с Новым годом и Рождеством

Первые лица России поздравили с Новым годом и Рождеством губернатора Евгения Куйвашева и всех жителей Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Так, в поздравительной телеграмме главы государства Владимира Путина говорится: "Эти светлые, всеми любимые праздники, согревают нас теплом домашнего очага, дарят радость общения с родными и близкими, надежды на добрые перемены. Пусть Новый, 2019 год, будет успешным, принесет мир, благополучие и взаимопонимание".

А председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в своем поздравлении свердловчанам отметил, что на календаре - новая страница, и это всегда начало нового этапа в жизни каждого человека "и, конечно, в жизни нашей большой страны".

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Новый год чудесным зимним праздником, наполненным особым светом и теплом. А руководитель администрации президента России Антон Вайно в телеграмме в адрес Евгения Куйвашева пожелал, чтобы все задуманное непременно осуществилось, а мечты обязательно сбылись.

Напомним, ранее губернатор потребовал, чтобы новогодние праздники прошли безопасно и комфортно для свердловчан.