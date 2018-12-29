29 Декабря 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В ХМАО осуждена банда похитителей "черного золота" из нефтепровода "Роснефти"

В Пыть-Яхе суд вынес обвинительный приговор похитителям нефти. Их отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре ХМАО, в ноябре 2017 года злоумышленники создали организованную преступную группу для хищения "черного золота" из нефтепровода "Роснефти". Затем они произвели несанкционированную врезку в нефтепровод и стали перекачивать нефть в цистерну автомобиля, но впоследствии были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В результате вмешательства силовиков был предотвращен ущерб нефтедобывающей компании на сумму более 220 тыс. руб.

Суд вынес свой приговор: югорчанам назначено наказание в виде лишения свободы от 1 года 8 месяцев до 2 лет 2 месяцев. Отбывать срок им придется в исправительной колонии общего режима.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

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В ХМАО осуждена банда похитителей "черного золота" из нефтепровода "Роснефти"

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Теги: ХМАО, нефть, суд, приговор



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