29 Декабря 2018
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Спорт Свердловская область

"Автомобилист" одержал волевую победу над минским "Динамо" в последнем матче 2018 года

Екатеринбургский "Автомобилист" одержал волевую победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в пятницу вечером в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:1, передает корреспондент Накануне.RU.

На гол Андрея Костицына хозяева ответили точным броском Александра Кучерявенко, а под конец игры Александр Торченюк (на фото) принес своему клубу победу. Таким образом, "Автомобилист" продлил победную серию до пяти матчей.

Эта встреча стала последней для екатеринбуржцев в 2018 году. Команда Андрея Мартемьянова с большим отрывом лидирует в Восточной конференции КХЛ.

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"Автомобилист" одержал волевую победу над минским "Динамо" в последнем матче 2018 года

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Теги: Автомобилист, Динамо Мн, КХЛ



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