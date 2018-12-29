В Челябинской области будут судить мужчину, напавшего с ножом на судью

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал мужчина, напавший на мирового судью.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, на скамью подсудимых отправится 39-летний злоумышленник, который в декабре 2017 года около одного из домов по улице Северная города Еманжелинска нанес женщине несколько ударов руками, а также ножевое ранение.

Также злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись топором, угрожал убить знакомую.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.