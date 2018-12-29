29 Декабря 2018
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Политика В России

Стало известно, как будет отмечать Новый год Путин

Рабочий график президента России распланирован до последних минут уходящего года.

Об этом рассказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, до последних минут 2018 года у главы государства назначены рабочие встречи и мероприятия, которые "неизбежны". Кроме того, в канун Нового года Путин посетит новогодние спортивные мероприятия, а встречать 2019 год президент России будет в кругу семьи, сообщает ТАСС.

Ранее Песков посетовал на то, что Путин не может позволить себе даже одного полного дня отдыха, а рабочая программа Владимира Путина на праздники всегда непредсказуема. По его словам, у президента не бывает отдыха в "общечеловеческом понимании" - несколько дней.

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Стало известно, как будет отмечать Новый год Путин

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Теги: Путин, Новый год



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