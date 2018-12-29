"Советское шампанское" попало в черный список "Росконтроля"

"Росконтроль" проверил шампанское семи брендов.

Эксперты исследовали такие марки, как "Абрау-Дюрсо", "Наследие мастера/ЛевЪ ГолицынЪ", "Советское шампанское", "Российское шампанское", "Новый Светъ", "Цимлянское" и французское Moёt & Chandon.

Анализ напитков проводился более чем по 30 показателям качества и безопасности. Среди всех брендов не соответствует наименованию и составу только "Советское шампанское", которое попало в черный список. В данном вине нашли диоксид углерода, что нарушает требования ГОСТ. Также специалисты почувствовали посторонний "мышиный" тон.

Другие образцы успешно прошли проверку. Наивысшую оценку получило шампанское Moёt & Chandon, у которого чистый аромат, сообщает телеканал "Звезда".