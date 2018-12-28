СБУ требует от всех сотрудников сдать сведения о связях с Россией, ДНР, ЛНР, Приднестровьем, Абхазией и Южной Осетией

Всем сотрудникам СБУ приказано сдать рапорта о своих связях с Россией, а также ДНР, ЛНР, Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией и даже Нагорным Карабахом. Такое указание дал глава СБУ Василий Грицак, сообщает "Страна", которая приводит скан бланка рапорта.

Сведения касаются членов семьи и близких родственников. В первом пункте речь идет о гражданстве этих стран и территорий близких людей. Затем требуется написать, были ли выезды туда после 20 февраля 2014 года и какие-то контакты там с госорганами. Также требуется указать, какие связи поддерживаются и есть ли там имущество.

В СБУ считают эти анкеты профанацией, вызванной недавним скандалом с российским гражданством сожительницы первого зампредседателя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Само указание о проверке родственных связей анонсировал украинский президент Петр Порошенко на большой пресс-конференции по итогам года.

"У нас большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которых есть родственники в Крыму. Как только проверка будет закончена, если станет вопрос по ответственности или увольнению, за мной не заржавеет", - пригрозил Порошенко.

Видимо, СБУ решила подстраховаться и проверить сотрудников на наличие родственников даже в Нагорном Карабахе.

При этом у многих украинских политиков есть родственники с гражданством России. Так, сын президента Алексей женат на россиянке, и СМИ пишут, что Петр Порошенко ездил к сватам в Санкт-Петербург в 2013 году на свадьбу. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 2015 году второй раз женился - на Марине Михайленко, работающей в Администрации президента Украины и являющейся дочерью российского генерал-майора в отставке Юрия Михайленко, награжденного медалью "За возвращение Крыма". Командующий силами ВСУ в Донбассе Сергей Наев имеет в Крыму младшего брата, который, вероятнее всего, получил российское гражданство, так как работает в почтовом отделении.