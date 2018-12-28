Главу управления спорта Сургута выберут на конкурсной основе

Нового главу управления спорта Сургута выберут на конкурсе. Об этом глава города Вадим Шувалов сообщил на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Шамиль Лукманов покинул пост в декабре, после жалоб представителей городского спортивного сообщества и последовавшей за ними проверки со стороны окружного департамента.

По словам Шувалова, будет объявлен конкурс на должность начальника управления физической культуры и спорта. Он назвал этот вариант более демократичным, нежели простое назначение.

Говоря о работе Лукманова, глава Сургута отметил, что были допущены управленческие ошибки: "Любые изменения, которые проводятся, должны обсуждаться с тем сообществом, на которое они направлены. А этого сделано не было, к сожалению.Мы получили неуправляемый процесс, в который пришлось вмешиваться".