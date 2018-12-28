Главе депрессивного югорского муниципалитета подняли зарплату на 10%

Главе сельского поселения Леуши Кондинского района Югры Павлу Злыгостеву повысили зарплату на 10%. Такое решение приняли вчера депутаты местного парламента, передает корреспондент Накануне.RU.

"По словам начальника отдела финансово-бюджетной политики Натальи Столбовой, которая докладывала о данных изменениях, увеличение зарплаты связано с увеличением нагрузки. При этом Кондинский район является самым депрессивным районом в ХМАО-Югре и занимает последнее место по доходам населения", - рассказал Накануне.RU депутат Леонард Насибуллин.

В прошлом году Павел Злыгостев задекларировал доход в 812 тыс. руб., его супруга – в 3,8 млн руб. В собственности у чиновника – квартира площадью 243,2 кв. м и два автомобиля, один из них кроссовер INFINITI QX60, стоимостью от 2 млн руб.

Главой Леуши Павел Злыгостев стал в конце сентября 2018 г. После трех месяцев работы его доход превысит зарплату бывшего главы села Петра Плотникова, который в 2011 г. получал 1 млн руб. в год.

Согласно приложению к решению о бюджете сельского поселения Леуши на 2019-2021 г., главе муниципалитета закладывается зарплата размером 1,6 млн руб. в год. Теперь эта сумма будет увеличена на 10% и составит порядка 1,7 млн руб.

"Для сравнения, в принятом бюджете поселения на 2019 г. расходы на спортивные мероприятия в четырех поселках Дальний, Ягодный, Лиственичный и Леуши составят всего 42 тыс. руб., а на культурно-досуговые мероприятия всего 92 тыс. руб., в то время как расходы на повышение зарплаты главы превысят все затраты на спорт и культуру в поселении вместе взятые", - добавил Леонард Насибуллин.

Несмотря на протест ЛДПР, совет депутатов большинством голосов согласовал увеличение зарплаты главе сельского поселения Леуши с нового года.

Жителей села возмутило решение парламента. "Это просто выходит за рамки морального понимания. Глава администрации повышает себе зарплату на сотни тысяч рублей при том, что средняя зарплата в поселках чуть больше 20 тыс. руб.", - возмутилась жительница села Леуши Инна Чемлякова.

Отреагировал и депутат окружной думы. "Ежегодная индексация заработных плат чиновников составляет 4%. Это допустимый размер повышения заработных плат. Не более того, а не на 10 % как в этом случае",— подчеркнул депутат думы Югры Виктор Сысун.