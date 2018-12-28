Экспорт и туризм: Олег Кожемяко рассказал о перспективах сотрудничества Приморья с сопредельными странами Азии

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о видении сотрудничества региона с соседними азиатскими государствами.

На пресс-конференции в Москве он отметил, что Китай - это большой рынок сбыта нашей продукции – деревообработки, в том числе и глубокой переработки, сельского хозяйства (зерновых, сои, а в перспективе и мяса птицы) рыбы и морепродуктов, а также угля. Для вывода российской продукции на зарубежные рынки будет расширяться и совершенствоваться транспортная инфраструктура Приморья.

Важной отраслью становится въездной туризм из стран Азии, для этого требуется увеличение количества гостиниц.

Говоря о запрете на использование рабочей силы из КНДР, губернатор Приморья отметил, что северокорейцы работают качественно и хорошо. Кожемяко выразил уверенность, что рабочие из страны чучхе смогут вернуться на Дальний Восток в будущем. Вместе с тем он напомнил, что будет уделяться повышенное внимание профессиональной подготовке и трудоустройству местной молодёжи.