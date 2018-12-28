28 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Митрополит Кирилл предлагает переименовать "сатанинскую" Свердловскую область

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл считает, что в названии улиц и области присутствуют сатанинские имена. Об этом он сообщил в интервью "Областной газете", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В названии наших улиц и области присутствуют сатанинские имена. Злой гений Свердлов оставил такой кровавый след, что о нём лучше вообще не вспоминать. В связи с этим у нас великая путаница в головах", - говорит он.

Митрополит также добавил, что свердловское казачество и фамилия Свердлова не могут стоять вместе.

"К примеру, существует свердловское казачество. Как такое может быть?! Эти слова не могут стоять вместе: Свердлов уничтожал казачество как класс. Не понимая этого, мы живём с разрухой в головах – всё перемешали и перепутали", - пишет "Областная газета".

совет по информполитике в полпредстве, митрополит Кирилл(2017)|Фото: Накануне.RU

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Митрополит Кирилл предлагает переименовать "сатанинскую" Свердловскую область

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Теги: екатеринбург, митрополит кирилл, свердловская область, переименование



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