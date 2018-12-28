28 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске бывший сотрудник УралГУФКа получил условный срок за взятки и злоупотребление полномочиями

В Челябинске начальника отдела закупок Уральского государственного университета физической культуры приговорили к условному сроку за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре 2015 года получил от двоих представителей юрлиц взятку на общую сумму 12 тыс. рублей за обеспечение их победы в проводимых закупках и заключения государственных контрактов.

В 2016 году получил 44 тыс. рублей, которые были частью ранее оговоренной суммы взятки в размере 132 тыс. рублей, за оказание общего покровительства по службе частному охранному предприятию.

Свою вину обвиняемый признал, написал явки с повинной.

Суд приговорил его к 3 годам условно со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных органах сроком на 2 года.

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В Челябинске бывший сотрудник УралГУФКа получил условный срок за взятки и злоупотребление полномочиями

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Теги: УралГУФК, взятка, коррупция, суд, приговор.



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