В Челябинске бывший сотрудник УралГУФКа получил условный срок за взятки и злоупотребление полномочиями

В Челябинске начальника отдела закупок Уральского государственного университета физической культуры приговорили к условному сроку за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ноябре 2015 года получил от двоих представителей юрлиц взятку на общую сумму 12 тыс. рублей за обеспечение их победы в проводимых закупках и заключения государственных контрактов.

В 2016 году получил 44 тыс. рублей, которые были частью ранее оговоренной суммы взятки в размере 132 тыс. рублей, за оказание общего покровительства по службе частному охранному предприятию.

Свою вину обвиняемый признал, написал явки с повинной.

Суд приговорил его к 3 годам условно со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Также ему запрещено занимать руководящие должности в государственных органах сроком на 2 года.