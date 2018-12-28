Глава Прикамья вошел в топ-25 национального рейтинга глав субъектов РФ

Губернатор Пермского края Максим Решетников занял 24 место в национальном рейтинге глав субъектов РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Итоговое исследование оценки работы глав российских субъектов за текущий год опубликовал "Национальный рейтинг". Хронологические рамки исследования охватывают весь 2018 г. Рассматривались в нем только те губернаторы, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования.

Результаты рейтинга получены благодаря заочному анкетированию, а также опросам экспертного сообщества. Авторы рейтинга отмечают, что при подготовке исследования был задействован широкий круг экспертов различной социальной и профессиональной принадлежности.