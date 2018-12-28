28 Декабря 2018
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Свердловские энергетики в новогодние праздники будут работать в особом режиме

Все предприятия Свердловского филиала, АО "Екатеринбургская теплосетевая компания", ООО "Свердловская теплоснабжающая компания", АО "Региональные тепловые сети" с 30 декабря этого года по 8 января 2019 года переходят на особый режим работы, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное энерго- и теплоснабжение потребителей. Соответствующий приказ подписал директор филиала Владимир Бусоргин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

Сотрудники предприятия будут уделять особое внимание своевременной отгрузки топлива, работе оборудования электростанций и тепловых сетей, а также будут усиленно контролировать караульную службу на энергообъектах. В указанный период будет организовано дежурство ответственных руководителей.

Кроме того, документ предусматривает определенный порядок оперативного взаимодействия с органами МВД, подразделениями региональных МЧС в случае возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций или других происшествий.

Как сообщает пресс-служба компании, оборудование станций и тепловых сетей полностью подготовлено к работе в праздничные дни, а теплоэлектростанции и котельные готовы к большим тепловым нагрузкам если температура воздуха сильно понизится.

На круглосуточное дежурство в новогодние дни выйдут 12 аварийно-восстановительных бригад и 20 единиц спецтехники.

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Свердловские энергетики в новогодние праздники будут работать в особом режиме

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Теги: энергетики, Т Плюс, особый режим, новый год



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