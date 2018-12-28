Певица Слава пристыдила олигархов и правительство: "У их жен сережки стоят, как аппарат МРТ"

Анастасия Сланевская (38), она же певица Слава, опубликовала в Instagram эмоциональное видеообращение с использованием нецензурной лексики. Видно, что женщина очень рассержена. Артистка прошлась по телеканалам, властям, олигархам, в общем, всем, кто привлекает внимание к сбору средств на благотворительность и является инициатором таких сборов.

Вот что говорит Слава: "Я очень долго терпела, несколько лет. На нашем телевидении, на федеральных телеканалах началась такая история: помогите, пожалуйста, детям, мой ребенок болен, нужна помощь, соберите деньги, пришлите смски. Это что такое? Как не стыдно нашему правительству, у которого денег просто … (показывает жестами, что много), как не стыдно собирать копейки у людей, давить на жалость людям? У их жен сережки стоят столько же, сколько аппарат МРТ. Как не стыдно собирать с обычных людей?".

Далее она обвиняет в пиаре на больных людях "богатейших людей". "Если вы хотите помочь – помогайте тихо. Это не благотворительность – это тварительность", - говорит певица. Она приводит в пример богатых дам, которые устраивают аукционы в пользу больных детей, выставляя в качестве лотов свои платья.

Стоит отметить, что сама Слава связана с "богатейшими людьми" весьма тесным образом – она много лет живет с бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная Резервная Корпорация" Анатолием Данилицким, у пары есть дочь. Данилицкий на 28 лет старше Славы. А еще у него был финансовый конфликт с владельцем "Национальной Резервной Корпорации" Александром Лебедевым. Кстати, жена Лебедева Елена Перминова как раз из тех богатых дам, кто проводит благотворительные аукционы.