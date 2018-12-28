28 Декабря 2018
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В Екатеринбурге открыли "Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы

В Екатеринбурге на площадке перед театром драмы открылся "Рождественский сквер". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Фонда Святой Екатерины, работать он будет до весны.

Можно увидеть тысячи огней, гигантские игрушки, внутри которых можно сфотографироваться и световые аллеи.

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

Организатором проекта выступил Фонд святой Екатерины. Сквер будет радовать своих гостей до самой весны и обещает стать идеальным местом для семейных зимних прогулок.

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

"Таким образом фонд решил поздравить жителей Екатринбурга с наступающим Новым годом и Рождеством. Нам кажется, что каждый, кто придет в "Рождественский сквер", сможет окунуться в удивительную волшебную атмосферу, на какое-то время почувствовать себя ребенком и загадать желание, которое, конечно же, сбудется. Пусть в нашей жизни будет больше света, добра и улыбок", - сказал директор фонда Александр Андреев.

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

На площадке также работает рождественская ярмарка.

"Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы, Екатеринбург(2018)|Фото: Фонд Святой Екатерины

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В Екатеринбурге открыли "Рождественский сквер" на площадке перед театром драмы

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Теги: фонд святой екатерины, екатеринбург, рождественский сквер



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