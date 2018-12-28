28 Декабря 2018
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Происшествия Челябинская область

Прокуратура просит Дубровского досрочно прекратить полномочия депутата райсовета

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Ленинского райсовета. Соответствующая информация направлена губернатору Борису Дубровскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Прокуратура установила, что депутат на систематической основе предоставлял займы физическим лицам под проценты и под залог недвижимости, получая от указанной деятельности доход. А в случае задолженности, взыскивал ее через суд. Однако не отразил этого в декларации о доходах за последние три года.

Также у прокуратуры есть вопросы и к сведениям о доходах супруги депутата. В ее собственности находится шесть объектов недвижимости, а также установлен доход свыше 1 млн рублей. Однако это не отражено в декларации.

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Прокуратура просит Дубровского досрочно прекратить полномочия депутата райсовета

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Теги: Борис Дубровский, прокуратура, депутат, райсовет,



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