Россельхознадзор выявил многочисленные нарушения на тюменских птицефабриках

Россельхознадзор проверил три крупнейших птицефабрики Тюменской области "Боровскую" им. А.А. Созонова, "Продо Тюменский бройлер" и птицефабрику "Пышминская", сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

По информации ведомства, проверка выявила множество нарушений, которые могут привести к заносу и распространению опасных заболеваний.

Так, на птицефабрике "Боровской" было выявлено семь нарушений требований ветеринарных правил содержания птиц. Это отсутствие огораживания территории, наличие открытого водоема, въезд постороннего транспорта на территорию предприятия, пересечение дорог, используемых для вывоза или выноса помета, отходов и дорог, используемых для подвоза кормов, транспортировки яиц, цыплят, мяса птицы и мясопродуктов, сбор биологических отходов (трупов птицы, продуктов переработки) осуществляется в не промаркированные и не закрываемые емкости.

На птицефабрике "Продо Тюменский бройлер" территория и вовсе не защищена от проникновения посторонних людей или животных, также пересекаются дороги, по которым вывозят отходы и осуществляют перевозку цыплят, не соблюдаются требования к минимальному расстоянию между производственными зданиями, пометохранилище не обустроено.

В "Пышминской" сотрудники Россельхознадзора выявили 18 нарушений ветправил содержания птиц, утилизации биологических отходов и хранения лекарственных средств. Выяснилось, что корма для птиц не проходили термическую обработку, лекарства с истекшим сроком годности хранились вместе с другими лекарствами. Кроме того, не выполнялся план по предотвращению заноса возбудителя гриппа птиц на территорию птицефабрики.Также было установлено, что птицефабрика не выполнила предписание, выданное в прошлом году.

Как отмечают в надзорном ведомстве, все предприятия получили предписания об устранении нарушений. Контроль за выполнением будет вестись в 2019 году.