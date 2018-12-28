Вартовчанин в торговом центре расстрелял человека

В одном из торговых центров Нижневартовска конфликт двух мужчин закончился перестрелкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

Вчера 34-летний мужчина в соцсети оболгал 32-летнего мужа вартовчанки. Мужчины решили выяснить отношения очно, для чего встретились в одном из торговых центров.

Разговора не получилось. Во время беседы младший вартовчанин достал аэрозольный пистолет ПА-2 и выстрелил оппоненту в лицо. Результат - химический и термический ожог глаз. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.